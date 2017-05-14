Украинцы на неподконтрольных Киеву территориях воспользуются безвизовым режимом с ЕС, если будет восстановлен украинский суверенитет - Порошенко

Украинские граждане, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и Крыму, смогут путешествовать в Европейский Союз без виз после восстановления украинского суверенитета над данными территориями, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Украинцы Донбасса и Крыма смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима. Я искренне верю, что смогут. Когда Крым и Донбасс будут возвращены Украине, и когда украинский суверенитет будет восстановлен над украинским Крымом и украинским Донбассом", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Он также отметил, что на данный момент преимуществами безвизового режима могут воспользоваться временно внутренне перемещенные лица.