Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 24° 16 Май 13° 20° 17 Май 12° 19°

СНГ 14.05.2017 17:32

Украинцы на неподконтрольных Киеву территориях воспользуются безвизовым режимом с ЕС, если будет восстановлен украинский суверенитет - Порошенко

Украинские граждане, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и Крыму, смогут путешествовать в Европейский Союз без виз после восстановления украинского суверенитета над данными территориями, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Украинцы Донбасса и Крыма смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима. Я искренне верю, что смогут. Когда Крым и Донбасс будут возвращены Украине, и когда украинский суверенитет будет восстановлен над украинским Крымом и украинским Донбассом", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Он также отметил, что на данный момент преимуществами безвизового режима могут воспользоваться временно внутренне перемещенные лица.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ВИЗЫ


Похожие новости


Порошенко 17 мая поедет в Страсбург подписывать документ о безвизовом режиме Украины с ЕС Премьер Украины Гройсман не намерен участвовать в президентской гонке 2019 года Президент Украины назначил своим представителем в парламенте супругу генпрокурора Луценко Закон о запрете денежных переводов на Украину и в другие страны с помощью зарубежных платежных систем подписан президентом Порошенко потребовал задерживать всех вооруженных участников транспортной блокады Донбасса Порошенко отмечает важность соблюдения минских договоренностей и с сожалением констатирует наличие "других сценариев" по Донбассу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]