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СНГ 14.05.2017 19:34

Порошенко еще не определился с выдвижением на второй президентский срок

Президент Украины Петр Порошенко считает, что пока рано говорить о возможных кандидатах на следующие президентские выборы.

"Относительно выдвижения на второй срок: еще есть почти два года президентских полномочий, и надо еще много чего сделать... Стратегию развития страны на этот и следующий год я представлю обществу в своем послании к Верховной Раде в сентябре", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

По словам президента, сегодня еще рано говорить относительно "состава потенциальных президентских кандидатов".

Очередные президентские выборы в Украине запланированы на 2019 год.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]