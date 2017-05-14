Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8509 RUR   0.0298 GBR   2.1946 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.83 Brent   50.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 21° Завтра 15° 24° 16 Май 13° 20° 17 Май 12° 19°

СНГ 14.05.2017 18:00

США участвуют в работе "нормандского формата", заявляет президент Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США уже привлечены к работе "нормандского формата" (Германия, Франция, Украина и Россия) и будут продолжать работу в его рамках.

"Хочу убрать любые дискуссии, что нам было бы более эффективно привлечь США к "нормандскому формату". Я подчеркиваю: они привлечены были и будут все время, в том числе во время работы предыдущей администрации, потому что изменялись фамилии, но был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинформирован о всем содержании переговоров в "нормандском формате" и они координировались с нашими американскими партнерами", - сказал президент на пресс-конференции в Киеве в воскресенье, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что рассчитывает на эффективную поддержку Украины со стороны США.

Президент уверен также, что в ходе первого заграничного визита нового президента Франции Эмманюэля Макрона в Германию и встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель будет обсуждаться и "нормандский формат".

Между тем П.Порошенко утверждает, что Россия препятствует составлению "дорожной карты" урегулирования ситуации в Донбассе.

"Уверен, что мы найдем взаимопонимание, компромисс, найдем достаточно аргументов для РФ, чтобы эта "дорожная карта" была представлена. Единственный, кто этому препятствует - Россия. Мы не видим никаких конструктивных шагов", - сказал глава украинского государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, ФОРМАТ


Похожие новости


Глава МИД Украины допускает присоединение к "нормандскому формату" США Бюджетом США предусмотрена помощь Украине на $410 млн Конгресс США в 2017 году выделит Украине не менее $560 млн Улучшению отношений Москвы и Вашингтона мешают действия РФ на востоке Украины - Тиллерсон Глава МИД Украины намерен обсудить в Вашингтоне способы давления на Россию МИД Украины поддержал американский удар по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]