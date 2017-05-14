Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США уже привлечены к работе "нормандского формата" (Германия, Франция, Украина и Россия) и будут продолжать работу в его рамках.

"Хочу убрать любые дискуссии, что нам было бы более эффективно привлечь США к "нормандскому формату". Я подчеркиваю: они привлечены были и будут все время, в том числе во время работы предыдущей администрации, потому что изменялись фамилии, но был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинформирован о всем содержании переговоров в "нормандском формате" и они координировались с нашими американскими партнерами", - сказал президент на пресс-конференции в Киеве в воскресенье, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что рассчитывает на эффективную поддержку Украины со стороны США.

Президент уверен также, что в ходе первого заграничного визита нового президента Франции Эмманюэля Макрона в Германию и встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель будет обсуждаться и "нормандский формат".

Между тем П.Порошенко утверждает, что Россия препятствует составлению "дорожной карты" урегулирования ситуации в Донбассе.

"Уверен, что мы найдем взаимопонимание, компромисс, найдем достаточно аргументов для РФ, чтобы эта "дорожная карта" была представлена. Единственный, кто этому препятствует - Россия. Мы не видим никаких конструктивных шагов", - сказал глава украинского государства.