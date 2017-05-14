Первое коммюнике от имени Макрона распространено Елисейским дворцом, подтверждается визит в Берлин

Елисейский дворец распространил первое коммюнике от имени нового президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Президент Республики, Эмманюэль Макрон, отправится в Берлин для встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в понедельник, 15 мая 2017 года", - говорится в этом документе.

Отмечается, что Э.Макрон прибудет в Берлин в 17.30 (18.30 мск).

Ранее о планах нового президента Франции посетить германскую столицу сообщали парижские СМИ со ссылкой на окружение Э.Макрона. Визит ранее также подтвердили в Берлине.