Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8609 RUR   0.03 GBR   2.1979 TRY   0.4772

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 24° Завтра 13° 19° 17 Май 12° 19° 18 Май 14° 22°

Дальнее зарубежье 14.05.2017 20:01

Первое коммюнике от имени Макрона распространено Елисейским дворцом, подтверждается визит в Берлин

Елисейский дворец распространил первое коммюнике от имени нового президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Президент Республики, Эмманюэль Макрон, отправится в Берлин для встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в понедельник, 15 мая 2017 года", - говорится в этом документе.

Отмечается, что Э.Макрон прибудет в Берлин в 17.30 (18.30 мск).

Ранее о планах нового президента Франции посетить германскую столицу сообщали парижские СМИ со ссылкой на окружение Э.Макрона. Визит ранее также подтвердили в Берлине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОММЮНИКЕ


Похожие новости


Макрон в качестве президента Франции отправится в Берлин Путин в поздравлении Макрону подтвердил готовность к конструктивной совместной работе Олланд на следующий день после выборов отправится в Германию Президент Франции призывает министров сделать все, чтобы Ле Пен проиграла выборы Олланд о втором туре президентских выборов: еще ничего не решено Олланд уехал голосовать на выборах президента Франции в город, мэром которого он был семь лет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]