Вмешательство РФ в американские выборы подтверждается документами, полагает Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает якобы имевшее место вмешательство РФ в выборы США одним из важных вопросов в контексте выстраивания отношений между странами.

"Я считаю, что у нас есть широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений США-Россия", - заявил он в эфире телеканала NBC.

"Очевидно, вмешательство в выборы - один из них. Я думаю, что это было хорошо задокументировано, природа этого вмешательства хорошо понятна здесь и где-либо еще", - отметил Р.Тиллерсон.

Между тем Россия неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в ход президентской кампании в Соединенных Штатах.