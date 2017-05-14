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Дальнее зарубежье 14.05.2017 18:29

Вмешательство РФ в американские выборы подтверждается документами, полагает Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает якобы имевшее место вмешательство РФ в выборы США одним из важных вопросов в контексте выстраивания отношений между странами.

"Я считаю, что у нас есть широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений США-Россия", - заявил он в эфире телеканала NBC.

"Очевидно, вмешательство в выборы - один из них. Я думаю, что это было хорошо задокументировано, природа этого вмешательства хорошо понятна здесь и где-либо еще", - отметил Р.Тиллерсон.

Между тем Россия неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в ход президентской кампании в Соединенных Штатах.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]