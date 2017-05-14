Вмешательство РФ в американские выборы подтверждается документами, полагает Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает якобы имевшее место вмешательство РФ в выборы США одним из важных вопросов в контексте выстраивания отношений между странами.
"Я считаю, что у нас есть широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений США-Россия", - заявил он в эфире телеканала NBC.
"Очевидно, вмешательство в выборы - один из них. Я думаю, что это было хорошо задокументировано, природа этого вмешательства хорошо понятна здесь и где-либо еще", - отметил Р.Тиллерсон.
Между тем Россия неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в ход президентской кампании в Соединенных Штатах.
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