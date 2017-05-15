Россия и Саудовская Аравия хотят продлить соглашение о сокращении добычи до конца марта 2018 года

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

"Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка - доведение объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка - необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев до 31 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

"Министры условились до 24 мая провести консультации со странами-участниками договоренностей и прочими производителями с целью достижения полного консенсуса по поводу девяти месячного продления Декларации о кооперации", - подчеркивается в заявлении.

А.Новак и Х.Фалих в заявлении подчеркнули, что соглашение о сокращении добычи нефти привело к постепенному сокращению мировых запасов нефти и росту спроса на это сырье в мире.

"Министры отметили существенное положительное влияние на конъюнктуру рынка предпринятых за последние месяцы совместных добровольных действий, способствовавших переходу его фундаментальных параметров к приемлемой для участников рынка динамике. Отмечается ускоренное по сравнению с сезональными нормами падение товарных запасов нефти в апреле-мае, снижение запасов нефти хранящейся в плавучих хранилищах (танкерах) более чем на 1/3 с начала года, а также сильный рост спроса на нефть в мире, который более чем компенсирует прирост добычи в странах не участвующих в добровольных действиях по стабилизации рынка. Для долгосрочного обеспечения растущих потребностей мирового рынка в будущем необходим стабильное и прогнозируемое состояние рынка", - говорится в заявлении.