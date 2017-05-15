Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит участие в проходящем в Пекине международном форуме "Один пояс - один путь", в рамках которого в этот день пройдет несколько "круглых столов".

Как ранее рассказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, на первом "круглом столе", будет обсуждаться текущий уровень регионального взаимодействия, существующие интеграционные процессы и возможные пути их интеграции.

"Президент России, в частности, расскажет о становлении и развитии Евразийского экономического союза, в рамках которого полным ходом идет процесс формирования общего рынка с едиными и понятными правилами для всех экономических операторов", - сказал он.

По словам представителя Кремля, на втором "круглом столе" президент будет говорить о российской инициативе создания Азиатского энергетического кольца, которое могло бы объединить энергосистемы России, Китая, Южной Кореи, Японии, возможно, других стран.

Ю.Ушаков напомнил, что впервые эта инициатива была выдвинута российской стороной в 2016 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Кроме того, как сообщил помощник президента, В.Путин на этом же "круглом столе" намерен рассказать "о реализации масштабных программ модернизации БАМа и Транссиба, расширения мощностей портов Дальнего Востока, а также о том, какие ресурсы и силы РФ вкладывает в развитие Северного морского пути, который в перспективе может стать ключевым связующим звеном между Европейским и Азиатско-Тихоокеанским рынком".