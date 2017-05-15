Европейский парламент рассмотрит итоги саммита ЕС по основным принципам Brexit

Открывающаяся в понедельник в Страсбурге пленарная сессия Европейского парламента (15-18 мая) обсудит результаты последнего Европейского Совета, принявшего руководящие принципы для переговоров с Великобританией о выходе из Евросоюза, сообщил, представляя журналистам повестку дня, директор службы официальных представителей ЕП Жауме Дук.

"Парламент очень удовлетворен принятыми Европейским Советом руководящими принципами, и не только потому, что они были приняты единогласно, а потому что в этих руководящих принципах есть значительный вклад команды Европейского парламента, занимающейся координацией Brexit. То есть, этот процесс начинается хорошо для Европейского союза, и он начинается хорошо для общей работы трех институтов ЕС по переговорам под управлением господина Мишеля Барнье", - сказал Ж.Дук на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что дебаты ожидаются с участием главы Евросовета Дональда Туска в среду утром, и напомнил, что итоги переговоров по Brexit подлежат ратификации в Европарламенте.

По словам руководителя пресс-службы ЕП, среда на этой сессии будет особенно важным днем, так как, помимо дебатов по Brexit, перед Европарламентом выступит генеральный секретарь ООН, являющийся гражданином Европейского союза, Антониу Гуттериш.

К числу наиболее важных вопросов пленарного заседания Ж.Дук отнес обсуждение депутатами во вторник новой инициативы Еврокомиссии о будущем Евросоюза, последовавшей за ранее предложенной "Белой книгой", - об управлении глобализацией с целью борьбы против ее негативных последствий.

Евродепутаты проголосуют в среду по резолюции о ситуации с правами человека в Венгрии. Дебаты проходили на предыдущей сессии.

И это не единственный вопрос данного пленарного заседания, затрагивающий права человека. Накануне Международного дня борьбы с гомофобией, отмечаемого 17 мая, во вторник состоится обсуждение с голосованием резолюции в четверг о преследовании в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

В этот же день европейские депутаты обратят свое внимание на судьбу христиан на Ближнем Востоке в ходе дискуссии с участием главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Кроме того, парламентарии намерены во вторник задать вопросы Ф.Могерини относительно условий жизни беженцев в кенийском лагере Дадааб и намерения правительства Кении закрыть его.

По разделу о состоянии демократии и прав человека в мире, как всегда в четверг под занавес сессии, парламент проведет обсуждение о положении с правами в Замбии, Эфиопии и Южном Судане.

Из международных вопросов евродепутаты обсудят во вторник инструменты и средства, направленные на содействие прекращению войны в Сирии, как планируется, с Ф.Могерини. Среди аспектов, которые предполагается охватить дискуссией, - будущее режима Башара Асада, мирные переговоры по сирийскому урегулированию под эгидой ООН, национальное примирение и политический переходный период.

В четверг европейские парламентарии проголосуют за резолюцию по ситуации на Западном берегу реки Иордан. Это будет сделано в продолжение дебатов, которые состоялись в ноябре 2016 года. Ожидается, что депутаты будут настаивать на новых усилиях ЕС по обеспечению решения ближневосточной проблемы через сосуществование палестинского и израильского государств.

Перед членами парламента во вторник выступит председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат. Он поднимет в своей речи вопросы недоедания и голода на континенте, устойчивого развития, положения молодежи, внутриафриканской торговли и сотрудничества во имя мира и безопасности.

В дебатах во вторник и в соответствующей резолюции в четверг евродепутаты вновь призовут государства-члены переселить беженцев к себе из Италии и Греции, как они сами обязывались сделать это в сентябре 2015 года.

В среду парламентарии во второй раз попытаются утвердить список подозрительных, с точки зрения отмывания денег, стран. При этом в Европарламенте полагают, что список, скорее всего, снова будет отвергнут как неадекватный. Депутаты в нынешнем году уже накладывали вето на предыдущий список, составленный Европейской комиссией.

В повестку пленарной сессии ЕП также включены новые правила, позволяющие гражданам ЕС, подписанным на кинофильмы и телевизионные сериалы онлайн, просматривать их, когда они путешествуют или временно проживают в другой стране союза.

Депутаты предложат меры, по сокращению наполовину к 2030 году 88 млн тонн продовольственной продукции, пропадающей как отходы. Еврокомиссию попросят снять нынешние ограничения на бесплатные пожертвования продовольствия, а также внести ясность в систему сопровождения продовольственных продуктов указаниями "желательно потребить до ... (даты)" и "потребить до ... (даты)".

Парламентарии призовут Еврокомиссию включить в свой будущий законодательный пакет "Дорожный транспорт" распоряжения, направленные на технологическое развитие, улучшение социальных условий и безопасности, а также сокращение выбросов CO2.

Члены Европейского парламента намерены на предстоящей сессии воспрепятствовать проекту Европейской комиссии разрешить импорт продуктов, производных от генетически модифицированных кукурузы и хлопка. В двух резолюциях по этому вопросу они выразят свою обеспокоенность в связи с результатами независимых исследований в ЕС и призовут реформировать процедуру разрешения ГМО в Евросоюзе.