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СНГ 15.05.2017 09:38

Американский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье осуществил разведывательный полет над акваторией Средиземноморья вблизи российских баз в Сирии, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, американский морской разведчик с бортовым номером 168440, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение длительного времени летал вдоль сирийского побережья, где расположены военно-морская база ВМФ России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим под Латакией.

Западные наблюдатели предполагают, что данный разведывательный полет был связан с заходами грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и грузового судна Rukia II под флагом Тувалу в Латакию, которые якобы должны были осуществить туда из Новороссийска доставку партии оружия.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, РОССИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]