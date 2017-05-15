Американский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье осуществил разведывательный полет над акваторией Средиземноморья вблизи российских баз в Сирии, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, американский морской разведчик с бортовым номером 168440, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение длительного времени летал вдоль сирийского побережья, где расположены военно-морская база ВМФ России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим под Латакией.

Западные наблюдатели предполагают, что данный разведывательный полет был связан с заходами грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и грузового судна Rukia II под флагом Тувалу в Латакию, которые якобы должны были осуществить туда из Новороссийска доставку партии оружия.