НФПП сократил в I квартале льготное кредитование предпринимателей в Азербайджане на 46% - отчет фонда

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством кредитных организаций выдал в I-ом квартале 2017 года предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на сумму 21 млн 310,7 тыс. манатов, отмечается в опубликованном отчете о деятельности фонда в сфере кредитования.
Как сообщалось ранее, в январе-марте 2016 года объем кредитования предпринимателей из средств фонда составил 39 млн 710,5 тыс. манатов. Таким образом, в I-ом квартале 2017 года объем кредитования по линии НФПП сократился на 46,3%.
За первый квартал текущего года за счет средств фонда профинансировано 103 проекта (спад в 3,1 раза - ИФ-Аз).
Кредитование этих проектов позволит создать 416 новых рабочих мест (спад на 28,8% - ИФ-Аз).
В отчетном периоде в сфере производства и переработки промышленной продукции профинансирован 1 проект на сумму 15 тыс. манатов, в сфере производства продукции АПК – 21 млн 295,7 тыс. манатов (102 проекта).
По данным НФПП, в первом квартале выдано 4 особо крупных кредита на общую сумму 19 млн 25 тыс. манатов, 96 малых кредитов на 1 млн 85,7 тыс. манатов, 3 средних кредита на 1 млн 200 тыс. манатов.
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году фонд планирует выделить льготных кредитов на сумму как минимум 150 млн манатов.
А.Азизов
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