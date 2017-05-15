Путин: Около 50 государств из Европы, Азии и Южной Америки проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС

Интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) проявляют порядка 50 государств Европы и Азии, сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
"Уверенно расширяются внешние связи ЕврАзЭС. Интерес к сотрудничеству с ним проявляются около 50 государств Европы, Азии, Латинской Америки", - сказал Путин на заседании "круглого стола" во второй день форума "Один пояс - один путь" в понедельник в Пекине.
Он отметил, что ведутся переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая, о свободной торговле с Израилем, достигнуты договоренности о запуске консультаций с Египтом, Ираном, Индией, Сербией и Сингапуром.
Российский лидер напомнил, что в 2015 году было принято решение о сопряжении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и проекта по созданию экономического пояса "Шелкового пути".
"В целом мы говорим о так называемом большом Евразийском партнерстве. Речь идет о налаживании многосторонней кооперации с участием стран Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств юго-восточной Азии. Имеется в виду создать систему двусторонних и многосторонних соглашений по упрощению регулирования в таких сферах, как таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, отраслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллектуальной собственности", - сказал Путин.
Он отметил, что выстраивание такого партнерства - длительный и кропотливый процесс, предполагающий разную глубину, скорость и уровень интеграции, но провести такую работу крайне важно, поскольку в конечном итоге это позволит выйти на формирование единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.
В.Путин отметил, что Россия уделяет большое внимание развитию ЕАЭС, объединение за прошедшие годы добилось серьезных успехов в формировании и укреплении общего рынка. По словам российского президента, деятельность ЕАЭС позволила в значительной мере нивелировать влияние неблагоприятной конъюнктуры на экономики государств-участников.
Глава МИД Азербайджана считает возможным встречу с армянским коллегой
Армения за минувшие сутки подвергла обстрелу позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Армении готов провести встречу с азербайджанским коллегой после июньского визита посредников ОБСЕ
Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 800 млн манатов, за последнюю неделю – более 2,3 млн манатов
Население Азербайджана в январе-апреле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%
Казахстан не планирует автоматически присоединяться к продлению соглашения о заморозке добычи нефти - глава Минэнерго
В ДТП на севере Азербайджана погибли 2 человека, еще один ранен – МЧС
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 3 человека, 8 пострадали – МВД
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В честь своего 10-летия Nar дарит ценные подарки своим постоянным клиентам
С 12 по 22 мая филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»