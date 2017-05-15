Путин: Около 50 государств из Европы, Азии и Южной Америки проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС

Интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) проявляют порядка 50 государств Европы и Азии, сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Уверенно расширяются внешние связи ЕврАзЭС. Интерес к сотрудничеству с ним проявляются около 50 государств Европы, Азии, Латинской Америки", - сказал Путин на заседании "круглого стола" во второй день форума "Один пояс - один путь" в понедельник в Пекине.

Он отметил, что ведутся переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая, о свободной торговле с Израилем, достигнуты договоренности о запуске консультаций с Египтом, Ираном, Индией, Сербией и Сингапуром.

Российский лидер напомнил, что в 2015 году было принято решение о сопряжении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и проекта по созданию экономического пояса "Шелкового пути".

"В целом мы говорим о так называемом большом Евразийском партнерстве. Речь идет о налаживании многосторонней кооперации с участием стран Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств юго-восточной Азии. Имеется в виду создать систему двусторонних и многосторонних соглашений по упрощению регулирования в таких сферах, как таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, отраслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллектуальной собственности", - сказал Путин.

Он отметил, что выстраивание такого партнерства - длительный и кропотливый процесс, предполагающий разную глубину, скорость и уровень интеграции, но провести такую работу крайне важно, поскольку в конечном итоге это позволит выйти на формирование единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.

В.Путин отметил, что Россия уделяет большое внимание развитию ЕАЭС, объединение за прошедшие годы добилось серьезных успехов в формировании и укреплении общего рынка. По словам российского президента, деятельность ЕАЭС позволила в значительной мере нивелировать влияние неблагоприятной конъюнктуры на экономики государств-участников.