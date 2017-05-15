Нефть дорожает в понедельник на заявлениях министров РФ и Саудовской Аравии, Brent выше $51,6

Цены на нефть активно растут в понедельник на оптимистичных сигналов министров России и Саудовской Аравии о потенциале продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 поднялся на $0,81 (1,57%) - до $51,64 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,78 (1,63%) - до $48,62 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 0,1%, до $50,84 за баррель, WTI - менее чем на 0,1%, до $47,84 за баррель. По итогам прошлой недели цена обеих марок увеличилась на 3,5%.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине.

"Министры пришли к пониманию, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка - доведение объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка - необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев до 31 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.

В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.