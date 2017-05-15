Си Цзиньпин призвал мировых лидеров отказаться от протекционизма в мировых отношениях

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обратился к лидерам мировых держав отказаться от протекционизма и призвал к глобализации в международных отношениях.
"Нам надо стремиться к получению результатов от большей открытости и сотрудничества, избегать раздробленности, возведения препятствий, тормозящих взаимодействие, формирования эксклюзивных механизмов в этом направлении, надо отказаться от протекционизма", - заявил китайский руководитель в рамках проходящего в Пекине представительного международного форума "Один пояс - один путь".
В настоящее время "глобализация встречает на своем пути препятствия", добавил он.
Си Цзиньпин заверил, что инициатива создания "Одного пояса - одного пути" открыта для всеобщего участия, и подчеркнул: "В мире роста, независимости и вызовов ни одна страна не в состоянии противостоять вызовам, или решить мировые проблемы самостоятельно".
Россия поддерживает проект "Один пояс - один путь", будет активно в нем участвовать, при этом важно, чтобы интеграция на пространстве Евразии опиралась на общепризнанные правила и выстраивалась прозрачно, заявил президент РФ Владимир Путин, принимающий участие в работе форума.
"Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и высшей степени востребовано. Именно поэтому Россия не только поддерживает проект "Один пояс - один путь", но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнерами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами", - сказал В.Путин в ходе "круглого стола" во второй день форума.
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