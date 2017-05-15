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Дальнее зарубежье 15.05.2017 10:40

Си Цзиньпин призвал мировых лидеров отказаться от протекционизма в мировых отношениях

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обратился к лидерам мировых держав отказаться от протекционизма и призвал к глобализации в международных отношениях.

"Нам надо стремиться к получению результатов от большей открытости и сотрудничества, избегать раздробленности, возведения препятствий, тормозящих взаимодействие, формирования эксклюзивных механизмов в этом направлении, надо отказаться от протекционизма", - заявил китайский руководитель в рамках проходящего в Пекине представительного международного форума "Один пояс - один путь".

В настоящее время "глобализация встречает на своем пути препятствия", добавил он.

Си Цзиньпин заверил, что инициатива создания "Одного пояса - одного пути" открыта для всеобщего участия, и подчеркнул: "В мире роста, независимости и вызовов ни одна страна не в состоянии противостоять вызовам, или решить мировые проблемы самостоятельно".

Россия поддерживает проект "Один пояс - один путь", будет активно в нем участвовать, при этом важно, чтобы интеграция на пространстве Евразии опиралась на общепризнанные правила и выстраивалась прозрачно, заявил президент РФ Владимир Путин, принимающий участие в работе форума.

"Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и высшей степени востребовано. Именно поэтому Россия не только поддерживает проект "Один пояс - один путь", но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнерами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами", - сказал В.Путин в ходе "круглого стола" во второй день форума.

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]