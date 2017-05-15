Экономический пояс Шелкового пути может выгодно связать платформы ШОС, ЕАЭС и ЕС - Назарбаев

Экономический пояс Шелкового пути может выгодно интегрировать платформы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского Союза (ЕС), заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщила пресс-служба главы государства.

"Новым смыслом наполняется идея создания единого экономического пространства "Большая Евразия". Экономический пояс Шелкового пути может выгодно связать платформы ШОС, ЕАЭС и Европейского Союза в единую региональную территорию процветания", - сказал глава государства, выступая перед участниками "круглого стола" Форума "Политическая совместная деятельность для более тесного сотрудничества".

Президент Казахстана подчеркнул, что идея председателя КНР Си Цзиньпина о возобновлении в Евразии древнего Шелкового пути в новом, современном формате была своевременным ответом на усилившиеся политические, экономические и гуманитарные кризисы в мире.

"Патернализм и применение политически мотивированных санкций ухудшили экономическую активность и жизнь миллионов людей. Как результат - мировая экономика и торговля в последние годы демонстрируют вялость и спад. В этих условиях мир стал остро нуждаться в новом драйвере для стимулирования международной кооперации", - сказал Н.Назарбаев.

Глава Казахстана отметил, что инициатива "Один пояс, один путь" позволяет формировать новую геоэкономическую парадигму, успешная реализация которой принесет пользу странам с суммарным населением 4,4 млрд человек.

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