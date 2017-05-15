Экономический пояс Шелкового пути может выгодно связать платформы ШОС, ЕАЭС и ЕС - Назарбаев

Экономический пояс Шелкового пути может выгодно интегрировать платформы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Европейского Союза (ЕС), заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщила пресс-служба главы государства.
"Новым смыслом наполняется идея создания единого экономического пространства "Большая Евразия". Экономический пояс Шелкового пути может выгодно связать платформы ШОС, ЕАЭС и Европейского Союза в единую региональную территорию процветания", - сказал глава государства, выступая перед участниками "круглого стола" Форума "Политическая совместная деятельность для более тесного сотрудничества".
Президент Казахстана подчеркнул, что идея председателя КНР Си Цзиньпина о возобновлении в Евразии древнего Шелкового пути в новом, современном формате была своевременным ответом на усилившиеся политические, экономические и гуманитарные кризисы в мире.
"Патернализм и применение политически мотивированных санкций ухудшили экономическую активность и жизнь миллионов людей. Как результат - мировая экономика и торговля в последние годы демонстрируют вялость и спад. В этих условиях мир стал остро нуждаться в новом драйвере для стимулирования международной кооперации", - сказал Н.Назарбаев.
Глава Казахстана отметил, что инициатива "Один пояс, один путь" позволяет формировать новую геоэкономическую парадигму, успешная реализация которой принесет пользу странам с суммарным населением 4,4 млрд человек.
Подробнее см. на ленте "Центральная Азия".
Глава МИД Азербайджана считает возможным встречу с армянским коллегой
Армения за минувшие сутки подвергла обстрелу позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Армении готов провести встречу с азербайджанским коллегой после июньского визита посредников ОБСЕ
Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 800 млн манатов, за последнюю неделю – более 2,3 млн манатов
Население Азербайджана в январе-апреле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%
Казахстан не планирует автоматически присоединяться к продлению соглашения о заморозке добычи нефти - глава Минэнерго
В ДТП на севере Азербайджана погибли 2 человека, еще один ранен – МЧС
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 3 человека, 8 пострадали – МВД
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В честь своего 10-летия Nar дарит ценные подарки своим постоянным клиентам
С 12 по 22 мая филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»