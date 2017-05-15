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СНГ 15.05.2017 11:13

Более 20 гражданок Киргизии задержаны в Турции за проституцию

В курортной зоне Турции задержаны 22 гражданки Киргизии, предоставлявшие интимные услуги, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Министерства иностранных дел республики.

"На прошлой неделе в ходе рейда по пресечению деятельности притонов по оказанию интимных услуг в районе Гюзелоба (провинция Анталья) задержаны 84 человека, в том числе 22 гражданки Киргизии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранительные органы Турции выявили, что среди задержанных - 78 иностранцев.

"Все задержанные граждане Киргизии на данный момент находятся в приемнике-распределителе. Генеральным консульством Киргизии в Турции проводится работа по выяснению обстоятельств задержания", - уточнил он.

МИД Киргизии сообщает, что женщины будут депортированы на родину в ближайшее время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТУРЦИЯ, ПРОСТИТУТКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]