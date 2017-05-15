Более 20 гражданок Киргизии задержаны в Турции за проституцию

В курортной зоне Турции задержаны 22 гражданки Киргизии, предоставлявшие интимные услуги, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского Министерства иностранных дел республики.
"На прошлой неделе в ходе рейда по пресечению деятельности притонов по оказанию интимных услуг в районе Гюзелоба (провинция Анталья) задержаны 84 человека, в том числе 22 гражданки Киргизии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранительные органы Турции выявили, что среди задержанных - 78 иностранцев.
"Все задержанные граждане Киргизии на данный момент находятся в приемнике-распределителе. Генеральным консульством Киргизии в Турции проводится работа по выяснению обстоятельств задержания", - уточнил он.
МИД Киргизии сообщает, что женщины будут депортированы на родину в ближайшее время.
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