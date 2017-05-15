Евро подорожал к манату до 1,8609 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 мая сохранил на уровне 1,7025 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 15 мая ЦБА определил 1,8609 манат/1EUR (12 мая - 1,8509 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 мая установил на уровне 0,03 манат/1RUB (12 мая - 0,0298 манат/1RUB).
Н.Аббасова
Глава МИД Азербайджана считает возможным встречу с армянским коллегой
Армения за минувшие сутки подвергла обстрелу позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Армении готов провести встречу с азербайджанским коллегой после июньского визита посредников ОБСЕ
В ДТП на севере Азербайджана погибли 2 человека, еще один ранен – МЧС
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 3 человека, 8 пострадали – МВД
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Астана проводит консультации со странами "шестерки" по вопросу поставки казахстанского уранового концентрата в Иран
Пущенная в воскресенье КНДР ракета способна нести ядерный боезаряд - СМИ
Более 20 гражданок Киргизии задержаны в Турции за проституцию
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
В честь своего 10-летия Nar дарит ценные подарки своим постоянным клиентам
С 12 по 22 мая филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) работает без выходных
Банк ВТБ (Азербайджан) повысил проценты по долларовым депозитам
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»