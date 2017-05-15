Евро подорожал к манату до 1,8609 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 мая сохранил на уровне 1,7025 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 15 мая ЦБА определил 1,8609 манат/1EUR (12 мая - 1,8509 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 мая установил на уровне 0,03 манат/1RUB (12 мая - 0,0298 манат/1RUB).

Н.Аббасова