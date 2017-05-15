Пущенная в воскресенье КНДР ракета способна нести ядерный боезаряд - СМИ

Баллистическая ракета КНДР, запущенная в минувшее воскресенье, была ракетой нового типа, она способна нести ядерный боезаряд, сообщили в понедельник северокорейские СМИ.
В воскресенье был осуществлен "пуск вновь разработанной стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия Hwasong-12" - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
В нем утверждается, что ракета "способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".
Как сообщалось, Северная Корея в воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.
Между тем по данным Минобороны РФ, ракета упала на 23-ей минуте полета в 500 км от территории России.
"Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Минобороны России.
В сообщении отмечалось, что "никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял".
Вместе с тем, пуск вызвал резко негативную реакцию в мире.
Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала "закручивать гайки" в отношении КНДР и заявила, что лидер этого государства Ким Чен Ын находится в "состоянии паранойи".
"То, что мы собираемся делать, - это закручивать гайки. Он это чувствует", - заявила Н.Хейли в интервью телеканалу ABC.
По ее словам, Ким Чен Ын "находится в состоянии паранойи".
Ранее в воскресенье источник в штаб-квартире ООН сообщил "Интерфаксу", что США и Япония запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН в ближайший вторник в связи с последним запуском КНДР баллистической ракеты.
Министры обороны Японии Томоми Инада и Южной Кореи Хан Мин Гу провели в понедельник телефонные переговоры в связи с ракетным пуском и заявили о готовности тесного сотрудничества между ними и США в свете развития событий.
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