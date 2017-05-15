Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8609 RUR   0.03 GBR   2.1979 TRY   0.4772

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 24° Завтра 13° 19° 17 Май 12° 19° 18 Май 14° 22°

Дальнее зарубежье 15.05.2017 11:25

Пущенная в воскресенье КНДР ракета способна нести ядерный боезаряд - СМИ

Баллистическая ракета КНДР, запущенная в минувшее воскресенье, была ракетой нового типа, она способна нести ядерный боезаряд, сообщили в понедельник северокорейские СМИ.

В воскресенье был осуществлен "пуск вновь разработанной стратегической баллистической ракеты среднего радиуса действия Hwasong-12" - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В нем утверждается, что ракета "способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".

Как сообщалось, Северная Корея в воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

Между тем по данным Минобороны РФ, ракета упала на 23-ей минуте полета в 500 км от территории России.

"Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Минобороны России.

В сообщении отмечалось, что "никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял".

Вместе с тем, пуск вызвал резко негативную реакцию в мире.

Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала "закручивать гайки" в отношении КНДР и заявила, что лидер этого государства Ким Чен Ын находится в "состоянии паранойи".

"То, что мы собираемся делать, - это закручивать гайки. Он это чувствует", - заявила Н.Хейли в интервью телеканалу ABC.

По ее словам, Ким Чен Ын "находится в состоянии паранойи".

Ранее в воскресенье источник в штаб-квартире ООН сообщил "Интерфаксу", что США и Япония запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН в ближайший вторник в связи с последним запуском КНДР баллистической ракеты.

Министры обороны Японии Томоми Инада и Южной Кореи Хан Мин Гу провели в понедельник телефонные переговоры в связи с ракетным пуском и заявили о готовности тесного сотрудничества между ними и США в свете развития событий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, РАКЕТА, АТОМ, БОЕГОЛОВКА


Похожие новости


СМИ в Пхеньяне признались, что КНДР накануне испытала баллистическую ракету нового типа Военные США назвали предполагаемый тип ракеты, запущенной КНДР Новый ракетный пуск КНДР стал провокацией в нарушение резолюций СБ ООН - премьер-министр Японии Ракетные пуски КНДР угрожают безопасности Японии - генсек кабмина Запуск ракеты Северной Кореей нарушает резолюции СБ ООН - генсек ООН Пущенная КНДР ракета пролетела около 500 км - комитет начальников штабов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]