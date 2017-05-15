Toyota вложится в создание летающего автомобиля

Японская корпорация Toyota инвестирует около 40 млн иен ($352 тыс.) в разработку проекта летающего автомобиля SkyDrive, пишет The Independent.

Компания передаст эти средства стартапу Cartivator. Сейчас проектом SkyDrive на добровольческих основаниях занимается группа инженеров Toyota, до сих пор он существовал за счет краудфандинга.

Тестовые полеты реактивных автомобилей намечены на конец 2018 года, а в 2020 году, по плану разработчиков, они уже смогут принять участие в церемонии зажжения Олимпийского огня в Токио.

Трехколесный летающий автомобиль будет подниматься в воздух с помощью четырех роторов, по аналогии с устройством беспилотников. Он сможет набирать высоту до 10 метров и развивать скорость до 100 км в час. Машина также сможет перемещаться и по земле, в этом случае ее максимальная скорость составит 150 км в час.

На данный момент созданием летающего автомобиля также занимаются инженеры из Нидерландов, Китая, Германии и США, отмечает BBC.