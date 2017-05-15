Глава МИД Азербайджана считает возможным встречу с армянским коллегой

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает возможным встречу со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Ранее, в воскресенье, глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что в июне ожидается региональный визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ. После этого, по словам армянского министра, при необходимости может состояться и встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана
«В принципе, это возможно (встреча с Э.Налбандяном)», - сказал Э.Мамедъяров агентству АРА, комментируя слова своего армянского коллеги.
«После последней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России стран в Москве у меня сложилось такое впечатление, что мир возможен в обмен на вывод войск (Армении с оккупированных территорий Азербайджана - ИФ) или территории взамен на мир (по принципу land for peace). Логику переговорного процесса последние 12 лет составляет именно это», - добавил азербайджанский министр.
Но, напомнил Э.Мамедъяров, в дипломатии нет «переговоров ради переговоров».
«Всем ясно, что Армения должна вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана», - отметил он.
Ф.Исазаде
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