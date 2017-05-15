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Бизнес и законодательство 15.05.2017 10:25

Международная конференция InvestPro пройдет в Баку в конце мая

V Ежегодная международная конференция InvestPro пройдет 30-31 мая в Баку, отмечается в сообщении Bosco Conference, являющейся организатором мероприятия.

"Цель InvestPro – организация встречи top-менеджмента азербайджанского бизнеса встретится с представителями ведущих инвестиционных и консалтинговых компаний со всего мира", - отмечается в сообщении.

На конференции, в частности, будут обсуждаться вопросы улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в Азербайджане, законодательства в вопросах регистрации, ликвидации, слияния и поглощения компании в Азербайджане, инвестиции в туристическую индустрию страны,

Кроме этого, программа конференции включает обсуждения по таким темам, как международное инвестирование, бизнес иммиграция, международное налогообложение, wealth management и защита активов, построение международных структур и т.д.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: INVESTPRO, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]