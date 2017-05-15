Международная конференция InvestPro пройдет в Баку в конце мая

V Ежегодная международная конференция InvestPro пройдет 30-31 мая в Баку, отмечается в сообщении Bosco Conference, являющейся организатором мероприятия.

"Цель InvestPro – организация встречи top-менеджмента азербайджанского бизнеса встретится с представителями ведущих инвестиционных и консалтинговых компаний со всего мира", - отмечается в сообщении.

На конференции, в частности, будут обсуждаться вопросы улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в Азербайджане, законодательства в вопросах регистрации, ликвидации, слияния и поглощения компании в Азербайджане, инвестиции в туристическую индустрию страны,

Кроме этого, программа конференции включает обсуждения по таким темам, как международное инвестирование, бизнес иммиграция, международное налогообложение, wealth management и защита активов, построение международных структур и т.д.

А.Азизов