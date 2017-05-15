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ТЭК 15.05.2017 10:44

Азербайджан готов вести переговоры о продлении соглашения о заморозке добычи нефти - Минэнерго

Азербайджан готов вести переговоры относительно своего участия в продлении соглашения о заморозке добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь министра энергетики страны Замина Алиева.

"Данный вопрос азербайджанская делегация будет обсуждать на переговорах в Вене 24-25 мая. Наша позиция остается без изменений. Мы считаем необходимым продолжать шаги, которые позволят стабилизировать ситуацию на рынке", - сказала З.Алиева.

По ее словам, в настоящее время на столе находится обсуждение предложения о продлении соглашения еще на 6 месяцев – до конца 2017 года.

"Но какие решения будут приняты, станет известно 25 мая. Поэтому надо дождаться итогов министерской встречи", - добавила она.

Страны ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, в конце 2016 года заключили соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года (за исключением Анголы, сравниваемой с сентябрем), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года.

Текущие обязательства Азербайджана предусматривают сокращение на 35 тыс. баррелей в сутки.

Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных вторичных источников, представленных в отчете ОПЕК, в апреле страны ОПЕК, участвующие в соглашении, снизили нефтедобычу на 1,294 млн б/с по сравнению с октябрем в то время как требуемый уровень сокращения составляет 1,164 млн б/с. Таким образом, уровень выполнения соглашения - 111%.

В марте страны ОПЕК выполняли соглашение на 104%, показывали расчеты "Интерфакса" и МЭА.

Саудовская Аравия, на которую приходится почти половина квоты ОПЕК по сокращению, продолжает превышать ее. Превышение установленных объемов по сокращению в апреле наблюдается и у ОАЭ, в то время как ранее квота не достигалась.

Ирак, несмотря на все заверения о 100-процентном выполнении соглашения, согласно данным вторичных источников, по-прежнему не достиг нужного объема сокращения.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПЕРЕГОВОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]