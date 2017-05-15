Казахстан не планирует автоматически присоединяться к продлению соглашения о заморозке добычи нефти - глава Минэнерго

Казахстан готов вести переговоры касательно своего участия в продлении соглашения о заморозке добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
"Мы будем вести переговоры 24-25 мая со странами ОПЕК и не-ОПЕК о том, какую роль сыграет Казахстан, присоединившись к этому соглашению. Автоматически на тех же условиях, скорее всего, не получится, но мы будем обсуждать, в какой мере мы присоединимся", - сказал К.Бозумбаев журналистам в понедельник в Астане.
Страны ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, в конце 2016 года заключили соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года (за исключением Анголы, сравниваемой с сентябрем), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с. Соглашение начало действовать с 1 января 2017 года.
Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных вторичных источников, представленных в отчете ОПЕК, в апреле страны ОПЕК, участвующие в соглашении, снизили нефтедобычу на 1,294 млн б/с по сравнению с октябрем в то время как требуемый уровень сокращения составляет 1,164 млн б/с. Таким образом, уровень выполнения соглашения - 111%.
В марте страны ОПЕК выполняли соглашение на 104%, показывали расчеты "Интерфакса" и МЭА.
Саудовская Аравия, на которую приходится почти половина квоты ОПЕК по сокращению, продолжает превышать ее. Превышение установленных объемов по сокращению в апреле наблюдается и у ОАЭ, в то время как ранее квота не достигалась.
Ирак, несмотря на все заверения о 100-процентном выполнении соглашения, согласно данным вторичных источников, по-прежнему не достиг нужного объема сокращения.
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