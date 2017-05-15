Население Азербайджана в январе-апреле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%

Население Азербайджана приобрело в январе-апреле 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 10 млрд 225,7 манатов, что на 1,7% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 4 млрд 617,7 млн манатов (рост по сравнению с январем-апрелем 2016г на 0,6%), на непродовольственные товары - 5 млрд 607,8 млн манатов (рост на 2,7%).
По данным комитета, за отчетный период 45,2% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,4% - напитки и табачные изделия, 17,7% - текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,4% - электроприборы, 4,9% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,9% - мебель, 0,8% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 18,3% - прочую непродовольственную продукцию.
Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров в январе-апреле составили 133,2 манатов, на покупку непродовольственных товаров – 130,3 манатов.
Н.Аббасова
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