Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 3 человека, 8 пострадали – МВД

Три человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана 10 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

Еще восемь человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 149 преступлений, 24 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 45 человек.

Зафиксировано 10 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев