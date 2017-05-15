Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8609 RUR   0.03 GBR   2.1979 TRY   0.4772

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 24° Завтра 13° 19° 17 Май 12° 19° 18 Май 14° 22°

Происшествия 15.05.2017 11:26

В ДТП на севере Азербайджана погибли 2 человека, еще один ранен – МЧС

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Сиязанском районе (север Азербайджана), сообщает пресс-служба азербайджанского МЧС.

Ведомство отмечает, что ДТП произошло в результате столкновения легковых автомобилей «Changan» и «Mercedes». В ДТП также пострадал один человек.

«Пожарные и спасатели Службы государственной противопожарной охраны МЧС извлекли из автомобилей «Changan» тела двух погибших и одного раненного пассажира»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Мужчины составляют большинство среди жертв ДТП в Азербайджане Жертвами аварии с участием автобуса во Вьетнаме стали более 10 человек Число жертв ДТП в Азербайджане в I квартале увеличилось на 14% – Дорожная полиция Три человека сгорели заживо в ДТП в Азербайджане - МЧС В ДТП в Баку погибли 2 человека, еще 4 пострадали – МВД Азербайджана Число погибших в ДТП на трассе Баку-Сумгайыт увеличилось до 5 человек, 19 – пострадали – Минздрав Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]