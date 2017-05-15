В ДТП на севере Азербайджана погибли 2 человека, еще один ранен – МЧС

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Сиязанском районе (север Азербайджана), сообщает пресс-служба азербайджанского МЧС.

Ведомство отмечает, что ДТП произошло в результате столкновения легковых автомобилей «Changan» и «Mercedes». В ДТП также пострадал один человек.

«Пожарные и спасатели Службы государственной противопожарной охраны МЧС извлекли из автомобилей «Changan» тела двух погибших и одного раненного пассажира»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде