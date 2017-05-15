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СНГ 15.05.2017 14:31

Путин: на повестке дня поставки в Китай российских ракетных двигателей

Президент РФ Владимир Путин не исключил поставок российских ракетных двигателей в КНР.

"На повестке дня поставки в Китай наших ракетных двигателей", - заявил В.Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Президент России напомнил, что "мы сотрудничаем в космосе достаточно успешно". "Есть все шансы, что мы это сотрудничество будем увеличивать. Я уже не говорю про сотрудничество в военно-технической сфере, где сотрудничество становится все более и более технологичным. Поэтому у нас есть большие перспективы", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, КНР, РАКЕТЫ, ДВИГАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]