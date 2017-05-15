Путин: на повестке дня поставки в Китай российских ракетных двигателей

Президент РФ Владимир Путин не исключил поставок российских ракетных двигателей в КНР.

"На повестке дня поставки в Китай наших ракетных двигателей", - заявил В.Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Президент России напомнил, что "мы сотрудничаем в космосе достаточно успешно". "Есть все шансы, что мы это сотрудничество будем увеличивать. Я уже не говорю про сотрудничество в военно-технической сфере, где сотрудничество становится все более и более технологичным. Поэтому у нас есть большие перспективы", - сказал В.Путин.