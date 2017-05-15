Публичное обсуждение проекта новой Конституции Грузии в понедельник в концертном зале госфилармонии в Тбилиси было сорвано несколькими десятками граждан, выкриками и свистом встретившими выступление председателя парламента Ираклия Кобахидзе.
"Имеет место провокация. В этих условиях я не вижу смысла обсуждать проект Конституции", - заявил со сцены И.Кобахидзе.
Он назвал лиц, сорвавших обсуждение "молодыми коммунистами", которым не место в Грузии.
Между тем "молодые коммунисты" успели высказать свою негативную позицию в отношении проекта новой Конституции. В частности, они заявили о своем несогласии по изменению процедуры избрания президента. Протест касался и создания новой избирательной системы, по которой все нераспределенные депутатские мандаты должна получить победившая на выборах партия.
"На состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборах количество нераспределенных мандатов составило 18%. Однако, главное, с чем мы не согласны и никогда не согласимся, - это пункт в проекте Основного закона, по которому будет узаконено право продажи земли в Грузии иностранцам", - заявил в микрофон один из "молодых коммунистов", бывший заместитель госминистра по вопросам диаспоры Сандро Брегадзе, занимавший эту должность в 2014-2015 годах.
Он заявил, что "широкое" обсуждение среди населения проекта новой Конституции, начавшееся две недели назад в регионах проходило "по пригласительным билетам чиновникам и служащим, а мнением народа власти не интересуются".
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