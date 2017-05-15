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Регион 15.05.2017 14:42

Спикер парламента Грузии обвинил "молодых коммунистов" в срыве публичного обсуждения проекта новой Конституции

Публичное обсуждение проекта новой Конституции Грузии в понедельник в концертном зале госфилармонии в Тбилиси было сорвано несколькими десятками граждан, выкриками и свистом встретившими выступление председателя парламента Ираклия Кобахидзе.

"Имеет место провокация. В этих условиях я не вижу смысла обсуждать проект Конституции", - заявил со сцены И.Кобахидзе.

Он назвал лиц, сорвавших обсуждение "молодыми коммунистами", которым не место в Грузии.

Между тем "молодые коммунисты" успели высказать свою негативную позицию в отношении проекта новой Конституции. В частности, они заявили о своем несогласии по изменению процедуры избрания президента. Протест касался и создания новой избирательной системы, по которой все нераспределенные депутатские мандаты должна получить победившая на выборах партия.

"На состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборах количество нераспределенных мандатов составило 18%. Однако, главное, с чем мы не согласны и никогда не согласимся, - это пункт в проекте Основного закона, по которому будет узаконено право продажи земли в Грузии иностранцам", - заявил в микрофон один из "молодых коммунистов", бывший заместитель госминистра по вопросам диаспоры Сандро Брегадзе, занимавший эту должность в 2014-2015 годах.

Он заявил, что "широкое" обсуждение среди населения проекта новой Конституции, начавшееся две недели назад в регионах проходило "по пригласительным билетам чиновникам и служащим, а мнением народа власти не интересуются".

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ, СРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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