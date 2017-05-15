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Дальнее зарубежье 15.05.2017 15:02

Де Мистура надеется на успех инициатив по деэскалации в Сирии

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил в понедельник, что готов призывать стороны соблюдать соглашения деэскалации в Сирии.

"Я готов призывать вместе с мировым сообществом, чтобы эти соглашения стали действовать в том формате, который был согласован на переговорах в Астане", - сказал он на брифинге в Женеве.

При этом С.де Мистура подчеркнул, что в данном случае существует "разделение труда", согласно которому на переговорах под эгидой ООН в Женеве по Сирии рассматриваются одни вопросы, а на переговорах в Астане - другие.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]