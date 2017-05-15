Де Мистура надеется на успех инициатив по деэскалации в Сирии

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил в понедельник, что готов призывать стороны соблюдать соглашения деэскалации в Сирии.

"Я готов призывать вместе с мировым сообществом, чтобы эти соглашения стали действовать в том формате, который был согласован на переговорах в Астане", - сказал он на брифинге в Женеве.

При этом С.де Мистура подчеркнул, что в данном случае существует "разделение труда", согласно которому на переговорах под эгидой ООН в Женеве по Сирии рассматриваются одни вопросы, а на переговорах в Астане - другие.