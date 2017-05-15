Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8609 RUR   0.03 GBR   2.1979 TRY   0.4772

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 13° 19° 17 Май 12° 19° 18 Май 14° 21°

Финансы 15.05.2017 14:47

Платежный сервис Wallet One нацелен на рост пользователей в Азербайджане

Международный платежный сервис Wallet One, который приступил к операциям в Азербайджане, нацелен на рост пользователей на местном рынке, сообщил глава проекта по развитию сервиса в стране Заур Алиев на пресс-конференции в понедельник.

«Несмотря на то, что мы еще не выходили агрессивно на местный рынок, у нас в Азербайджане уже зарегистрированы несколько тысяч местных пользователей», - сказал З.Алиев.

По его словам, Wallet One в Азербайджане пользуются не только физические, но и юридические лица. «Уже сегодня услугой «электронная касса» в Азербайджане пользуются 14 магазинов. Их число растет с каждой неделей», - сказал З.Алиев.

Он отметил, что в настоящее время пользователям в Азербайджане доступна оплата услуг более 50 локальных провайдеров, их число растет. «Пополнять кошелек можно с банковских карт MasterCard и Visa, а также наличными через терминалы E-Manat. Мы ведем переговоры с другими операторами терминалов, в скором времени охват сети терминалов будет расширен и наши услуги будут доступны на территории всей страны», - сказал З.Алиев.

Он отметил, что, по подсчетам экспертов, в 2016 году 30% телефонов в Азербайджане составляли смартфоны, и, по прогнозам, в 2017 году эта доля увеличится до 40%.

«Это потенциальные пользователи онлайн-услуг, в частности услуг Wallet One», - сказал З.Алиев.

Международная компания Wallet One основана в Йоханнесбурге, штаб-квартира находится в Лондоне. Компания с 2007 года разрабатывает платежные сервисы для электронной коммерции: комплексные банковские и платежные решения для интернет-магазинов, технологических партнеров и платежных агентов. Главные сервисы Wallet One – это «единый кошелек» для мультивалютных покупок в интернете и «единая касса» для приема платежей от клиентов интернет-магазинов и сервисов. Wallet One имеет международных партнеров в 15 странах.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: WALLET/ONE, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, РОСТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]