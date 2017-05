Платежный сервис Wallet One нацелен на рост пользователей в Азербайджане

Международный платежный сервис Wallet One, который приступил к операциям в Азербайджане, нацелен на рост пользователей на местном рынке, сообщил глава проекта по развитию сервиса в стране Заур Алиев на пресс-конференции в понедельник.

«Несмотря на то, что мы еще не выходили агрессивно на местный рынок, у нас в Азербайджане уже зарегистрированы несколько тысяч местных пользователей», - сказал З.Алиев.

По его словам, Wallet One в Азербайджане пользуются не только физические, но и юридические лица. «Уже сегодня услугой «электронная касса» в Азербайджане пользуются 14 магазинов. Их число растет с каждой неделей», - сказал З.Алиев.

Он отметил, что в настоящее время пользователям в Азербайджане доступна оплата услуг более 50 локальных провайдеров, их число растет. «Пополнять кошелек можно с банковских карт MasterCard и Visa, а также наличными через терминалы E-Manat. Мы ведем переговоры с другими операторами терминалов, в скором времени охват сети терминалов будет расширен и наши услуги будут доступны на территории всей страны», - сказал З.Алиев.

Он отметил, что, по подсчетам экспертов, в 2016 году 30% телефонов в Азербайджане составляли смартфоны, и, по прогнозам, в 2017 году эта доля увеличится до 40%.

«Это потенциальные пользователи онлайн-услуг, в частности услуг Wallet One», - сказал З.Алиев.

Международная компания Wallet One основана в Йоханнесбурге, штаб-квартира находится в Лондоне. Компания с 2007 года разрабатывает платежные сервисы для электронной коммерции: комплексные банковские и платежные решения для интернет-магазинов, технологических партнеров и платежных агентов. Главные сервисы Wallet One – это «единый кошелек» для мультивалютных покупок в интернете и «единая касса» для приема платежей от клиентов интернет-магазинов и сервисов. Wallet One имеет международных партнеров в 15 странах.

А.Ахундов