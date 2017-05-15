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Макроэкономика 15.05.2017 15:09

Азербайджан сократил в январе-апреле промпроизводство на 6%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-апреле 2017 года составил 12,6 млрд манатов, что на 6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе за отчетный период составил 2,8%, в нефтяном секторе спад составил 7,5%.

В январе-апреле 70,5% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 23,8% - перерабатывающую, 5% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,7% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован в производстве продовольствия (на 3,7%), напитков (39,4%), продукции текстильной промышленности (в 2,2 раза), одежды (73,6%), продукции деревообработки и изделий из дерева (88,6%), химпродукции (11,7%), фармацевтической продукции (в 2,3 раза), резины и пластмасс (60,6%), стройматериалов (44,7%), металлургической продукции (2,4%), компьютеров, электронной продукции (в 2,1 раза), электрооборудования (в 2,4 раза), прочих транспортных средств (32,5%), мебели (47,9%).

Спад в отчетном периоде имел место в производстве табачных изделий (49%), кожи, кожаной продукции, обуви (60,4%), бумаги и картона (2,8%), полиграфической продукции (60,7%), готовых металлических изделий (29,5%), машин и оборудования (1%), в установке и ремонте машин и оборудования (59,9%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара производства в январе-апреле 2017 года рост составил 2,4%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – спад на 1,2%.

В 2016 году объем промпроизводства в Азербайджане сократился на 0,4%.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРОМПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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