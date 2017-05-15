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Туризм 15.05.2017 15:16

Парламентский комитет рассмотрел во II чтении законопроект «О туризме»

Законопроект «О туризме» во втором чтении рассмотрен в понедельник парламентским комитетом по труду и социальной политике Азербайджана, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

«Одна из самых больших проблем законопроекта «О туризме» связана с получением разрешения на строительство в рекреационных зонах», - сказал на заседании комитета сотрудника отдела социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев.

По его словам, этот вопрос представляется спорным. «В этой связи нужно совместно с Министерством культуры и туризма определить определенный механизм, чтобы предприниматели не сталкивались с проблемами», - отметил он.

А.Велиев также подчеркнул наличие проблем в связи с применением онлайн системы в реестровой службе.

«Важно организовать систему онлайн обращений в службу реестра», - сказал он.

На заседании также были рассмотрены другие поправки технического характера в законопроект.

По итогам заседания было принято решение направить документ на доработку.

Законопроект "О туризме" включает в себя 7 частей и 70 статей и направлен на регулирование туристической сферы, осуществление государственного контроля и управления туризмом, организацию туристической деятельности, обеспечение безопасности в этой области.

Документ предусматривает также регулирование вопросов, связанных с классификацией источников финансирования туристической сферы, финансовых методов и ограничений, страхованием, наукой и образованием.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРИЗМ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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