Парламентский комитет рассмотрел во II чтении законопроект «О туризме»

Законопроект «О туризме» во втором чтении рассмотрен в понедельник парламентским комитетом по труду и социальной политике Азербайджана, сообщает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
«Одна из самых больших проблем законопроекта «О туризме» связана с получением разрешения на строительство в рекреационных зонах», - сказал на заседании комитета сотрудника отдела социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев.
По его словам, этот вопрос представляется спорным. «В этой связи нужно совместно с Министерством культуры и туризма определить определенный механизм, чтобы предприниматели не сталкивались с проблемами», - отметил он.
А.Велиев также подчеркнул наличие проблем в связи с применением онлайн системы в реестровой службе.
«Важно организовать систему онлайн обращений в службу реестра», - сказал он.
На заседании также были рассмотрены другие поправки технического характера в законопроект.
По итогам заседания было принято решение направить документ на доработку.
Законопроект "О туризме" включает в себя 7 частей и 70 статей и направлен на регулирование туристической сферы, осуществление государственного контроля и управления туризмом, организацию туристической деятельности, обеспечение безопасности в этой области.
Документ предусматривает также регулирование вопросов, связанных с классификацией источников финансирования туристической сферы, финансовых методов и ограничений, страхованием, наукой и образованием.
Р.Бабаев
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