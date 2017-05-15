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Дальнее зарубежье 15.05.2017 15:20

Еврокомиссия пока не стала мишенью массовой кибератаки, но внимательно отслеживает ситуацию - официальный представитель

В Европейской комиссии очень серьезно восприняты происходящие в интернете масштабные вирусные атаки, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Комиссия и комиссар, отвечающий за вопросы безопасности, Джулиан Кинг внимательно следят за ситуацией с вечера минувшей пятницы, когда большое число организаций и предприятий в мире стали мишенью кибератак", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Европейская комиссия не получала сообщений от соответствующих органов о том, что она стала жертвой такой атаки.

"Вместе с тем этот тип атак представляет собой возрастающую угрозу, требующую все более скоординированного ответа со стороны союза и его государств-членов. Все государственные и частные операторы должны выполнять возложенную на них ответственность", - отметил М.Схинас.

Он добавил, что, хотя на передовой линии в данном вопросе находятся государства-члены, Евросоюз, тем не менее, может сыграть свою роль в разработке концепции и стратегии, позволяющей ответить на эту угрозу, а также в создании законодательных рамок для борьбы против киберпреступности.

"Мы продолжим проявлять бдительность и останемся в тесном контакте с центром Европола по борьбе против киберугроз", - заверил М.Схинас, уточнив, что полицейское агентство ЕС взаимодействует с соответствующими службами и подразделениями Еврокомиссии, европейских стран и различных промышленных операторов с целью, в случае необходимости, прийти на помощь государствам-членам ЕС и ограничить ущерб.

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Тэги: ЕС, КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ, ВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]