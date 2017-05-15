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Регион 15.05.2017 15:32

Военные РФ, Турции и Ирана в ближайшее время обсудят конкретные параметры функционирования зон деэскалации в Сирии - Путин

Военные РФ, Турции и Ирана в ближайшее время в Анкаре или Стамбуле проведут консультации по выработке конкретных параметров функционирования зон деэскалации в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас на военном уровне на встрече в Анкаре или Стамбуле мы - Россия, Иран и Турция - будем обсуждать, естественно, консультируясь постоянно с сирийской стороной, конкретные границы этих зон деэскалации и элементы контроля: как, где и кто, что будет контролировать", - сказал В.Путин в понедельник на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в КНР.

"Это практически конкретные вопросы, они подлежат обсуждению, и пока публично говорить об этом рано", - отметил президент.

На прошедшей 3-4 мая в Астане международной встрече по Сирии страны-гаранты соглашения о прекращении огня в этой стране (РФ, Турция и Иран) подписали меморандум о зонах деэскалации в САР. Договоренности, в частности, предполагают учреждение в двухнедельный срок рабочей группы по выработке конкретных параметров функционирования этих зон и определение их границ до 4 июня.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]