Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8609 RUR   0.03 GBR   2.1979 TRY   0.4772

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 13° 19° 17 Май 12° 19° 18 Май 14° 21°

СНГ 15.05.2017 16:02

Путин рассказал, что рояль, на котором он поиграл в ожидании Си Цзиньпина, был сильно расстроен

Президент Владимир Путин не рассчитывал, что его музицирование на рояле перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином будет опубликовано, но не видит в этом ничего страшного.

"Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно, даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера (председателя КНР Си Цзиньпина - ИФ)", - сказал В.Путин журналистам на пресс-конференции по итогам его участия в международном форуме "Один пояс - один путь".

По его словам, он думал, что "если господин Песков (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков-ИФ) что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива, но они решили это (видео) выложить".

"Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел", - добавил В.Путин.

Как сообщалось, В.Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином поиграл на рояле. "Пока ждал двусторонней встречи с Си Цзиньпином президент поизучал справочные бумаги к беседе и заодно поиграл на рояле", - рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 мая журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, РОЯЛЬ


Похожие новости


Россия не будет поставлять оружие сирийским курдам - Путин Путин предлагает США вернуться к вопросу о заключении соглашения по кибербезопасности В США продолжается внутриполитическая борьба, что приводит к росту политической и экономической напряженности в мире - Путин Путин примет участие в мероприятиях форума "Один пояс - один путь" в Пекине Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры 14 мая в Пекине - Ушаков Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в ближневосточном урегулировании и проблематику сирийского кризиса - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]