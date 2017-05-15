Путин рассказал, что рояль, на котором он поиграл в ожидании Си Цзиньпина, был сильно расстроен

Президент Владимир Путин не рассчитывал, что его музицирование на рояле перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином будет опубликовано, но не видит в этом ничего страшного.
"Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно, даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера (председателя КНР Си Цзиньпина - ИФ)", - сказал В.Путин журналистам на пресс-конференции по итогам его участия в международном форуме "Один пояс - один путь".
По его словам, он думал, что "если господин Песков (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков-ИФ) что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива, но они решили это (видео) выложить".
"Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел", - добавил В.Путин.
Как сообщалось, В.Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином поиграл на рояле. "Пока ждал двусторонней встречи с Си Цзиньпином президент поизучал справочные бумаги к беседе и заодно поиграл на рояле", - рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 мая журналистам.
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