Путин о ракетных испытаниях КНДР: гонку вооружений подстёгивает нарушение международного права, насильственная смена режимов

Президент России Владимир Путин считает, что участившиеся случаи нарушения международного права, вмешательства в дела суверенных государств с целью смены режима подталкивают КНДР к развитию ядерной программы.

"Мы понимаем, что то, что мы наблюдали в последнее время в мире, а именно: грубое нарушение международного права и вторжение на территорию иностранных государств, смена режимов и так далее, подталкивает подобную гонку вооружений", - сказал В.Путин в понедельник на пресс-конференции в Пекине, комментируя последнее ракетное испытание Пхеньяна.

Он подчеркнул, что необходимо решать эту проблему, укрепляя систему международных гарантий с помощью международного права и устава ООН.