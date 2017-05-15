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Дальнее зарубежье 15.05.2017 16:13

Путин о ракетных испытаниях КНДР: гонку вооружений подстёгивает нарушение международного права, насильственная смена режимов

Президент России Владимир Путин считает, что участившиеся случаи нарушения международного права, вмешательства в дела суверенных государств с целью смены режима подталкивают КНДР к развитию ядерной программы.

"Мы понимаем, что то, что мы наблюдали в последнее время в мире, а именно: грубое нарушение международного права и вторжение на территорию иностранных государств, смена режимов и так далее, подталкивает подобную гонку вооружений", - сказал В.Путин в понедельник на пресс-конференции в Пекине, комментируя последнее ракетное испытание Пхеньяна.

Он подчеркнул, что необходимо решать эту проблему, укрепляя систему международных гарантий с помощью международного права и устава ООН.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КНДР, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]