Консервативная партия Британии ненамного увеличила отрыв от лейбористов - опрос

Правящая в Великобритании Консервативная партия на 1% увеличила отрыв от Лейбористской партии за неделю, сообщает в понедельник телеканал "Ай-ти-ви" со ссылкой на результаты опроса компании Survation.

Так, если бы выборы проходили сейчас, консерваторы могли бы заручиться поддержкой 48% избирателей, лейбористы - 30%.

Представители Либерально-демократической партии также за неделю улучшили показатели на 1%, заручившись поддержкой 8% опрошенных. Позиции Партии независимости не изменились - отдать ей свои голоса готовы 4% респондентов.

Опрос проводился 12-13 мая среди чуть более 1 тыс. респондентов.

Парламентские выборы в Великобритании намечены на 8 июня.