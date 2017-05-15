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Дальнее зарубежье 15.05.2017 16:32

Консервативная партия Британии ненамного увеличила отрыв от лейбористов - опрос

Правящая в Великобритании Консервативная партия на 1% увеличила отрыв от Лейбористской партии за неделю, сообщает в понедельник телеканал "Ай-ти-ви" со ссылкой на результаты опроса компании Survation.

Так, если бы выборы проходили сейчас, консерваторы могли бы заручиться поддержкой 48% избирателей, лейбористы - 30%.

Представители Либерально-демократической партии также за неделю улучшили показатели на 1%, заручившись поддержкой 8% опрошенных. Позиции Партии независимости не изменились - отдать ей свои голоса готовы 4% респондентов.

Опрос проводился 12-13 мая среди чуть более 1 тыс. респондентов.

Парламентские выборы в Великобритании намечены на 8 июня.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПАРТИИ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]