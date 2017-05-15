Заводы Renault восстановили работу после кибератаки

Практически все заводы крупнейшего французского автопроизводителя Renault возобновили в понедельник работу после международной кибератаки, сообщило агентство ЭФЭ.

Представитель Renault сообщил агентству, что "практически все заводы возобновили активность", при этом он не стал уточнять, какие именно к работе пока еще не вернулись.

Представитель компании напомнил, что изначально некоторые из заводов приостановили свою работу в качестве меры предосторожности, "чтобы избежать заражения".

Как сообщалось, программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в 150 странах. WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют выкуп от $200 до $600, который следует перевести на указанные счета в биткоинах. В России вирус атаковал Сбербанк, "Мегафон" и МВД.

Создатели вируса-вымогателя WannaCry уже получили от своих жертв более $42 тыс.

Renault стал первым французским предприятием, подвергшимся кибератаке.