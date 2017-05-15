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СНГ 15.05.2017 17:02

В США продолжается внутриполитическая борьба, что приводит к росту политической и экономической напряженности в мире - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что продолжающаяся в США внутриполитическая борьба создает политическую и экономическую напряженность во всем мире.

"В Соединенных Штатах, продолжается, как мы видим, острая внутриполитическая борьба, что создает определенную нервозность не только в политике, но и в экономике", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай в понедельник.

Он добавил, что "в европейском сообществе все с тревогой наблюдают, что будет с "брекзитом", как он будет проходить, какие будут результаты". "И у Евросоюза, как вы знаете, еще много проблем", - отметил российский лидер.

"И, конечно, безусловно, очень востребованы сегодня сигналы, которые бы давали надежду на какую-то стабильность, и в этом смысле китайская инициатива ("Один пояс, один путь" - ИФ) очень своевременна и полезна", - подчеркнул В.Путин.

Более того, по его словам, "это уже не китайская инициатива, а инициатива участников сегодняшней встречи, она заключается в том, чтобы сделать подобные мероприятия постоянно действующими".

Как сказал В.Путин, председатель КНР Си Цзиньпин предложил провести следующую подобную встречу в 2019 году.

"Насколько это будет эффективно, жизнь покажет. Но все, о чем мы говорили, так или иначе работает, так или иначе мы этим все равно занимаемся. Просто происходит определенная институализация этих ситуаций, которые в жизни и так имеют место", - сказал президент РФ.

Ранее В.Путин в ходе "круглого стола" поддержал проект, предложенный Си Цзиньпином, "Один пояс, один путь" по созданию пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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