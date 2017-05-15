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СНГ 15.05.2017 17:29

Путин предлагает США вернуться к вопросу о заключении соглашения по кибербезопасности

Президент РФ Владимир Путин предложил США возобновить обсуждение соглашения по кибербезопасности.

"Еще в прошлом году мы предлагали нашим американским партнерам проработать вопрос о кибербезопасности и заключить даже соответствующее межправсоглашение по этому вопросу. К сожалению, наше предложение было отклонено. Потом еще прежняя администрация заявила о том, что она готова вернуться к этому нашему предложению, но так ничего и не было сделано на практике", - сказал В.Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Глава государства заявил, что "джинны, выпускаемые из бутылки подобного рода, особенно создаваемые в спецслужбах, потом могут наносить ущерб даже их авторам и создателям, поэтому нужно незамедлительно этот вопрос обсуждать на серьезном политическом уровне и выработать систему защиты от подобных проявлений".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]