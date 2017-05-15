Турция решила создать в Сирии военную базу на стратегически важном холме у города Эль-Баб

Турция планирует создать военную базу близ города Эль-Баб на севере Сирии, сообщил турецкий вице-премьер Вейси Кайнак.
В интервью газете "Хюрриет" он отметил, что для базы выбран стратегически важный холм Акил к западу от города, за который между турецкими силами и боевиками террористической группировки ИГИЛ шли наиболее ожесточенные бои, унесшие жизни порядки 50 турецких военных.
Эль-Баб и пограничный город Джараблус были освобождены от ИГИЛ турецкой армией в ходе операции "Щит Евфрата", которая она при поддержке отрядов сирийской вооруженной оппозиции начала 24 августа пошлого года.
В конце марта Анкара объявила о завершении операции, но часть подразделений вооруженных сил на севере Сирии оставила. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции была зачистка от террористов сопредельных северных районов Сирии площадью в пять тысяч квадратных километров. В этих районах действуют Отряды народной самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористами.
По словам вице-премьера, в разгар боев за Эль-Баб в этой операции было задействовано до 8 тыс. турецких военных. К настоящему времени их численность сократилась до 1,5 тыс. человек.
Турецкие военные на севере Сирии занимаются созданием полиции и жандармерии из числа местных жителей.
Кроме того, в освобожденных районах между Азазом и Джараблусом Турция осуществляет проекты по размещению сирийцев, бежавших от террористов. Таковых, по словам В.Кайнака, начитывается порядка 250 тыс. человек.
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