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Дальнее зарубежье 15.05.2017 18:04

Марин Ле Пен возвращается на пост лидера "Национального фронта"

Проигравшая на выборах президента Франции Марин Ле Пен вновь стала главой ультраправого "Национального фронта", заявил временно исполняющий обязанности председателя этой партии Стив Бриуа.

"Она (М.Ле Пен - ИФ) сегодня возвращается к председательству в "Национальном фронте"!" - написал С.Бриуа в своем "Твиттере".

Он поблагодарил М.Ле Пен за оказанное ему ранее доверие и назначение на пост временно исполняющего обязанности председателя партии.

После первого тура президентских выборов М.Ле Пен сообщила, что временно отходит от дел в партии. Она объяснила это решение тем, что президент Франции должен объединить всех французов вне зависимости от их политических предпочтений.

Сначала временно исполняющим обязанности председателя партии стал Жан-Франсуа Жальк. Однако после этого назначения в СМИ стали появляться сообщения о его резких высказываниях, в частности, о холокосте, которые были сделаны в 2005 году. В итоге он ушел в отставку, на его место был назначен С.Бриуа.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАЦФРОНТ, РУКОВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]