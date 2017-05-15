Проигравшая на выборах президента Франции Марин Ле Пен вновь стала главой ультраправого "Национального фронта", заявил временно исполняющий обязанности председателя этой партии Стив Бриуа.

"Она (М.Ле Пен - ИФ) сегодня возвращается к председательству в "Национальном фронте"!" - написал С.Бриуа в своем "Твиттере".

Он поблагодарил М.Ле Пен за оказанное ему ранее доверие и назначение на пост временно исполняющего обязанности председателя партии.

После первого тура президентских выборов М.Ле Пен сообщила, что временно отходит от дел в партии. Она объяснила это решение тем, что президент Франции должен объединить всех французов вне зависимости от их политических предпочтений.

Сначала временно исполняющим обязанности председателя партии стал Жан-Франсуа Жальк. Однако после этого назначения в СМИ стали появляться сообщения о его резких высказываниях, в частности, о холокосте, которые были сделаны в 2005 году. В итоге он ушел в отставку, на его место был назначен С.Бриуа.