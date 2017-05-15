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Регион 15.05.2017 18:18

Мэр Тегерана снял свою кандидатуру на выборах президента Ирана

Мэра Тегерана Мохаммад Багер Галибаф вышел из предвыборной борьбы за пост президента Ирана, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

Мэр Тегерана заявил, что принял такое решение в пользу другого кандидата - 50-летнего экс-генпрокурора Ирана Эбрахима Раиси. Э.Раиси считается основным противником Хасана Рухани, намеревающегося переизбраться на второй срок.

По данным агентства, М.Б.Галибаф и Э.Раиси провели встречу, в ходе которой каждый из кандидатов выразил готовность снять свою кандидатуру в пользу другого. Однако в итоге было решено, что Э.Раиси продолжит борьбу за пост президента Ирана.

За пост президента Ирана, таким образом, будут бороться нынешний глава государства 69-летний Х.Рухани, 60-летний первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми Таба, 70-летний экс-министр культуры Мостафа Мирсалим и Э.Раиси.

Выборы президента Ирана запланированы на 19 мая.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]