Аналоговое телевидение отключили в Киргизии

В Киргизии в связи с переходом на цифровое телерадиовещание отключили аналоговое телевидение, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе киргизского правительства.
"Переход на цифровое телерадиовещание напрямую связан с вопросами обеспечения информационной безопасности страны, а также с вопросами удовлетворения потребностей населения в доступе к информации через качественное телевещание", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в соответствии с "Программой перехода на цифровое телерадиовещание (ЦТВ) и плану мероприятий по реализации программы ЦТВ", утвержденной постановлением правительства Киргизии, отключение аналогового телевидения запланировано на 15 мая.
"Гражданам республики для просмотра эфирного телевидения необходимо установить приемник или телевизор, поддерживающий стандарт ЦТВ DVB-T2", - добавил он.
По данным правительства Киргизии, на сегодня по республике установлено 54 цифровых передатчика, которые обеспечивают 95% населения страны цифровым телевидением. Оставшиеся 5% населения проживают в 326 населенных пунктах, не охваченных цифровым телевещанием из-за того, что они расположены в так называемой "радиотеневой зоне".
"Для жителей этих населенных пунктов вещание аналогового телевидения будет сохранено и после 15 мая. Такая мера будет действовать до полной установки 211 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, которые позволят обеспечить жителей 326 сел цифровым телевидением", - пояснили в пресс-службе киргизского правительства.
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