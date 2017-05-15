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Регион 15.05.2017 16:19

Землетрясение зафиксировано в Грузии

В Восточной Грузии в понедельник произошло землетрясение магнитудой 3,3.

По информации Центра сейсмического мониторинга республики, эпицентр находился в 48 километрах к северу от города Кварели, у села Дикло.

Информация о последствиях подземных толчков пока не поступала.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]