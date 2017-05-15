Землетрясение зафиксировано в Грузии

В Восточной Грузии в понедельник произошло землетрясение магнитудой 3,3.
По информации Центра сейсмического мониторинга республики, эпицентр находился в 48 километрах к северу от города Кварели, у села Дикло.
Информация о последствиях подземных толчков пока не поступала.
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