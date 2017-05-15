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Бизнес и законодательство 15.05.2017 16:32

Пекин и Баку устраняют барьеры для расширения ненефтяного экспорта из Азербайджана

Азербайджан и Китай договорились о содействии для увеличения азербайджанского экспорта ненефтяной продукции, отмечается в сообщении Госкомитета по стандартизации, метрологии и патенту Азербайджана (ГКСМП).

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия между ГКСМП Азербайджана и Главной администрацией по контролю над качеством, инспекции и карантину КНР был подписан в Пекине в понедельник», - отмечается в информации.

Документ направлен на устранение технических барьеров в торговле и на укрепление экономических связей между двумя странами, а также на усиление потенциала ненефтяного экспорта Азербайджана.

В соответствии с Меморандумом,стороны будут развивать сотрудничество в сферах технического регулирования, метрологии, стандартизации и оценки соответствия, проводить соответствующую работу по беспрепятственному экспорту азербайджанской продукции на китайский рынок.

«В частности, согласно договоренности, стороны планируют наладить техническое сотрудничество в области Национальной инфраструктуры качества, в рамках проектов и мероприятий, осуществляемых региональными и международными структурами в сфере оценки соответствия и метрологии, организовать совместные учебные программы и обмен специалистами для повышения знаний по инфраструктуре качества, и наладить обмен материалами и информацией о нормативных документах, национальных каталогах стандартов, нормах и регламентах и об органах сертификации.

В ходе встречи главы ГКСМП Рамиза Гасанова с заместителем руководителя Главной администрации по контролю над качеством, инспекции и карантину КНР У Чинхау, состоявшейся до подписания Меморандума, стороны договорились по экспорту в Китай экологически чистой сельхозпродукции и о взаимном признании в этой связи инфраструктур качества.

«Так, согласно договоренности, китайская сторона будет признавать сертификаты, выданные на произведенную в Азербайджане продукцию, и усилит сотрудничество с аккредитованными органами сертификации. Кроме того, КНР окажет поддержку Азербайджану в вопросе членства в международных организациях, действующих в сфере аккредитации», - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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