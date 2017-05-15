Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил о поддержке идеи председателя КНР Си Цзиньпина о построении цифрового "Шелкового пути" и предложил строить в Киргизии логистические центры электронной торговли.
"Идея "Один пояс - один путь" открывает перед всеми нами новые возможности и большие перспективы, а для стран Центральной Азии, в частности, для нашей страны, это перспектива выхода к морю. Но кроме решения логистических и транспортных задач, я хотел бы особо поддержать идею председателя Си о строительстве цифрового "Шелкового пути", о которой он сказал в своем докладе на открытии форума", - заявил А.Атамбаев в понедельник, выступая на круглом столе в рамках проходящего в Пекине форума "Один пояс - один путь".
"В Киргизии готовится долгосрочная стратегия развития до 2040 года, ключевым компонентом которой станет национальная программа цифровой трансформации "Таза коом", что означает чистое, прозрачное общество", - сказал киргизский президент.
"В этой связи Киргизия выражает готовность к сопряжению концепции "Один пояс - один путь" с национальной кампанией "Таза коом", и в качестве первых шагов мы предлагаем совместно приступить к реализации следующих задач: расширение сети волоконно-оптических линий передачи, проходящих из Китая в Европу через территорию Киргизии", - заявил А.Атамбаев.
По его словам, если эти линии будут проходить через Киргизию, "то скорость передачи данных (из Китая в Европу - ИФ) увеличится в десятки раз".
Президент Киргизии также предложил строить высокотехнологичные логистические центры и совместно развивать электронную торговлю. "В условиях роста интернет-гигантов, таких как "Али Баба", "Таобао" Киргизия может стать страной наилучшего благоприятствования для построения логистических центров, для ускорения выполнения интернет-заказов, для потребителей стран большой Евразии", - отметил А.Атамбаев.
Он заявил, что в рамках идеи "Нового Шелкового пути" Киргизия поддерживает идею строительства железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан.
"Данная дорога будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии, предоставляя прямой и удобный выход к морю. В целом, данный проект в полной мере соответствует целям "Одного пояса - одного пути" в части создания новых и альтернативных транспортных коридоров", - подчеркнул президент Киргизии.
Он отметил, что в Киргизии уже функционирует четыре международных транспортных коридора, кроме того, в следующем году завершится строительство автотрассы международного класса, которая проходит в Китай через Киргизию.
А.Атамбаев также заявил о поддержке принятых в рамках форума документах и поддержал предложение сделать форум "Один пояс - один путь" постоянным.
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