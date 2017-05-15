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Регион 15.05.2017 19:32

Зона деэскалации в сирийской провинции Идлиб может быть закреплена за Турцией

Турции предложено взять на себя контроль за соблюдением прекращения огня в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Соответствующее предложение сделано Турции на прошедшей в начале мая в Астане межсирийской встрече, сообщил газете "Хюрриет" вице-премьер Турции Вейси Кайнак".

Турция, наряду с Россией и Ираном, является страной-гарантом прекращения огня в Сирии. 4 мая в Астане страны-гаранты согласовали меморандум о создании в Сирии четырех зон деэскалации - в провинции Идлиб, в районе Хомса, в Восточной Гуте близ Дамаска и на юге страны.

До 4 июня страны-гаранты должны согласовать и определить на карте границы этих зон, а также те страны, которые будут их контролировать, разместив воинские контингенты на линии размежевания по периметру этих зон.

"На последней встрече в Астане нам было предложено создать пояс (вокруг зоны в Идлибе - ИФ). Это также важно для безопасности турецкой границы", - сказал вице-премьер.

Кроме того, по его словам, значительные территории, прилегающие к провинции Идлиб, "контролируются Партией демократического союза ". "И именно там нам надо быть основными в обеспечении безопасности", - добавил В.Кайнак.

Анкара считает, что Партия демократического союза сирийских курдов являются филиалом объявленной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

В.Кайнак уточнил, что окончательное решение по Турции будет принято после согласования границ зон деэскалации.

Газета отмечает, что провинция Идлиб поделена на зоны влияния, которые контролируют террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" , исламистская "Ахрар аш-Шам" и различные оппозиционные группы, поддерживаемые Западом.

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Тэги: СИРИЯ, ЗОНЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]