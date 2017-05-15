Президент Франции Макрон назначил Эдуара Филиппа премьер-министром страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение назначить премьер-министром страны Эдуара Филиппа.

"Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство", - сообщил журналистам представитель Елисейского дворца Алекси Колер.

Официальная церемония передачи полномочий от Бернара Казнева Э.Филиппу состоится позже в понедельник.

46-летний Э.Филипп мэр города Гавр, он также депутат Национального собрания от партии "Республиканцы".

Французские СМИ напоминают, что в партии "Республиканцы" обещали исключать из своих рядов любых политиков, которые выразят готовность работать с Э.Макроном.