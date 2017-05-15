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Дальнее зарубежье 15.05.2017 17:00

Президент Франции Макрон назначил Эдуара Филиппа премьер-министром страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение назначить премьер-министром страны Эдуара Филиппа.

"Президент принял решение назначить Эдуара Филиппа премьер-министром. Поручил ему сформировать правительство", - сообщил журналистам представитель Елисейского дворца Алекси Колер.

Официальная церемония передачи полномочий от Бернара Казнева Э.Филиппу состоится позже в понедельник.

46-летний Э.Филипп мэр города Гавр, он также депутат Национального собрания от партии "Республиканцы".

Французские СМИ напоминают, что в партии "Республиканцы" обещали исключать из своих рядов любых политиков, которые выразят готовность работать с Э.Макроном.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]