Азербайджан увеличил в I квартале экспорт продукции АПК на 58%

Азербайджан в январе-марте 2017 года экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму $80 млн 234,1 тыс., что на 57,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.

«Большая часть экспорта продукции АПК пришлась на фрукты и овощи», - отметили в ведомстве.

В январе-марте 2017 года Азербайджан экспортировал 29,548 тыс. тонн фруктов (рост на 58,5%) на $34 млн 951,3 тыс. (рост на 19,9%) и 26,037 тыс. тонн овощей (рост на 92,7%) на $20 млн 449,9 тыс. (рост на 44,9%).

За отчетный период также экспортировано 12,515 тыс. тонн хлопка (рост в 6,5 раза) на сумму $17 млн 152 тыс. (рост в 8 раз).

В первом квартале 2017 года Азербайджан направил на экспорт 994,4 тыс. единиц кожевенного сырья (спад на 33,1%) на $2 млн 193,7 тыс. (рост на 58,7%), 1,164 тыс. тонн табака (рост на 35,4%) на $3 млн 898,3 тыс. (рост на 6,8%).

Азербайджан в 2016 году экспортировал продукции АПК на сумму $426 млн 111,7 тыс., что на 20,7% больше показателя за 2015 год.

А.Ахундов