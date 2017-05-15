Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8609 RUR   0.03 GBR   2.1979 TRY   0.4772

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.84 Brent   50.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 13° 19° 17 Май 12° 19° 18 Май 14° 21°

АПК 15.05.2017 16:58

Азербайджан увеличил в I квартале экспорт продукции АПК на 58%

Азербайджан в январе-марте 2017 года экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму $80 млн 234,1 тыс., что на 57,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.

«Большая часть экспорта продукции АПК пришлась на фрукты и овощи», - отметили в ведомстве.

В январе-марте 2017 года Азербайджан экспортировал 29,548 тыс. тонн фруктов (рост на 58,5%) на $34 млн 951,3 тыс. (рост на 19,9%) и 26,037 тыс. тонн овощей (рост на 92,7%) на $20 млн 449,9 тыс. (рост на 44,9%).

За отчетный период также экспортировано 12,515 тыс. тонн хлопка (рост в 6,5 раза) на сумму $17 млн 152 тыс. (рост в 8 раз).

В первом квартале 2017 года Азербайджан направил на экспорт 994,4 тыс. единиц кожевенного сырья (спад на 33,1%) на $2 млн 193,7 тыс. (рост на 58,7%), 1,164 тыс. тонн табака (рост на 35,4%) на $3 млн 898,3 тыс. (рост на 6,8%).

Азербайджан в 2016 году экспортировал продукции АПК на сумму $426 млн 111,7 тыс., что на 20,7% больше показателя за 2015 год.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан обладает достаточным потенциалом для увеличения доходов от экспорта ненефтяной продукции - Алиев Азербайджан увеличил в январе-феврале 2017г экспорт продукции АПК в 1,7 раза Россия ускорит на границе экспертизу продукции АПК, ввозимой из Азербайджана Азербайджан увеличил в январе 2017г экспорт продукции АПК на 75% Азербайджан планирует удвоить экспорт продукции АПК Азербайджан увеличил в 2016г экспорт продукции АПК на 21%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]