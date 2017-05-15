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Дальнее зарубежье 15.05.2017 17:19

Более 100 человек в Йемене погибли от холеры, в Сане из-за эпидемии объявлено чрезвычайное положение

Жизни более 100 человек унесла за последние две недели эпидемия холеры в Йемене, сообщил в понедельник координатор ООН по гуманитарным вопросам в этой стране Джейми Макголдрик.

Число заболевших холерой составляет 8,6 тыс человек, 115 йеменцев погибли умерли от болезни, передает информационное агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на представителя ООН.

В столице Йемена Сане в связи со вспышкой холеры объявлено чрезвычайное положение.

Дж.Макголдрик призвал страны-доноры выделить более $1 млрд, обещанные в прошлом месяце в Женеве.

Жертвами вооруженного конфликта, который продолжается в Йемене с 2014 года, стали более 10 тыс. гражданских лиц.

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Тэги: ЙЕМЕН, ХОЛЕРА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]