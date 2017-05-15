Более 100 человек в Йемене погибли от холеры, в Сане из-за эпидемии объявлено чрезвычайное положение

Жизни более 100 человек унесла за последние две недели эпидемия холеры в Йемене, сообщил в понедельник координатор ООН по гуманитарным вопросам в этой стране Джейми Макголдрик.

Число заболевших холерой составляет 8,6 тыс человек, 115 йеменцев погибли умерли от болезни, передает информационное агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на представителя ООН.

В столице Йемена Сане в связи со вспышкой холеры объявлено чрезвычайное положение.

Дж.Макголдрик призвал страны-доноры выделить более $1 млрд, обещанные в прошлом месяце в Женеве.

Жертвами вооруженного конфликта, который продолжается в Йемене с 2014 года, стали более 10 тыс. гражданских лиц.